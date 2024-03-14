 

Ивент-агентство
ART MEDIA GROUP

ART MEDIA GROUP — ивент-агентство с широкими возможностями. Мы организуем события разного вида и для разной аудитории и любого масштаба под ключ. Полная техническая поддержка.

Event Ивент агенство под ключ

- Полное техническое обеспечение:
- Аренда лэд экран - звука - света
-Организация прямого эфира
- Пресс стены и баннер
- Конференц системы

Наши услуги

Деловые Встречи

Конференции, бизнес-тренинги, мастер классы
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Тимбилдинг

Корпоративные события: вечеринки, тимбилдинги, конференции и командировки.
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Выставки

Организация выставки по тематике (поиск ведущего, тех обеспечение, поиск павильон)
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Свадьбы

Планирование события, поиск ведущего, сценарий, найм подрядчиков (фотограф, стилист, аниматоры, техническое обеспечение).
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Концерт

Организация концертов по тематике (поиск ведущего, тех обеспечение)
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Спортивные мероприятия

Организация спортивных мероприятии по тематике (поиск ведущего, тех обеспечение)
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Дни рождения

Организуем празднества для людей любого возраста.
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Наши проделанные работы

Посмотрите портфолио наших проектов за прошлый год в социальных сетях ниже

Техническое поддержка и аренда оборудования

Аренда Led экран

Аренда звукового оборудования

Аренда светового оборудования

Аренда сценического оборудования

Организация прямого эфира

Фото видео съемка

Видеоспиннер 360°

делает селфи в режиме Slow Motion с охватом камеры на 360° градусов и позволяет мгновенно отправлять брендированное видео гостям мероприятия. Почувствуйте себя в центре внимания, где все вращается вокруг вас!

Аренда караоке

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Мы гордимся своей работой
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Позвонить
art-media-group@bk.ru
Телефон: +7 747 651 16 06
Адрес: улица Прокофьева 140
Алматы, Казахстан
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