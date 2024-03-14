Название услуги;Описание;Длительность;Стоимость тг.

Аренда звука Прокат звукового оборудования Аренда музыкальной аппаратуры колонки ;1 Квт аппаратура, 2 радио микрофоны, техник;1 мероприятие; от 35 000тг Аренда светового оборудования Прокат света;1 голова BEAM, Wash, Spot, техник;1 мероприятие;от 5 000тг Аренда Led Лэд экран Прокат лед экрана; Размером от 3х2м2 до 1000м2, кликкер, демонтаж и монтаж и доставка по городу, техник;1 мероприятие;от 90 000тг Аренда телевизора ;Размером от 40 дюйм, треного для телевизор, кликкер, демонтаж и монтаж и доставка по городу, техник;1 мероприятие;от 30 000тг Аренда телесуфлер теле суфлер ;Размером от 40 дюйм, треного для телесуфлер, кликкер, демонтаж и монтаж и доставка по городу, техник;1 мероприятие;от 30 000тг Аренда подиум ;Подиум с гербом, цвет белый, демонтаж и монтаж и доставка по городу, техник;1 мероприятие;от 30 000тг Аренда проектор Epson с экраном ;Проектор Epson. Экран размером от 2х1.5м - 3.3х1.9м, треного для проектора, кликкер, демонтаж и монтаж и доставка по городу, техник;1 мероприятие;от 30 000тг Аренда конференция системы;1 Квт аппаратура, напольные микрофоны, техник;1 мероприятие;от 10 000тг Аренда микрофон; Беспроводные микрофоны , напольные микрофоны, петличные микрофоны, головные микрофоны, вокальные микрофоны, стойки для микрофонов ;1 мероприятие;от 5 000тг Аренда сценического оборудования;Подиумы, сцены, фермы, колоны, подьемники;1 мероприятие;от 10 000тг Аренда лазерного оборудования;Написание текста логотипа лазером;1 мероприятие;от 10 000тг Аренда специальных эффектов тяжелый дым машина генератор мыльных пузырей и снега холодный фонтан Огненное шоу;Техник доставка и монтаж входит в сумму (по городу Алматы) ;1 мероприятие;от 4 000тг Аренда караоке AST;Выездное караоке;1 мероприятие;от 30 000тг Организация прямого эфира;1 шт камера для трансляции в (Zoom, Youtube и.т.д), Streamer, техник;1 мероприятие;от 40 000тг Организация синхронного перевода;Кабинка синхрониста, наушники для участников, телесуфлер, техник;1 мероприятие;от 40 000тг Видео спиннер 360;Техник доставка и монтаж входит в сумму (по городу Алматы);1 день;от 150 000тг